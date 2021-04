Estado: Impasse atrasa vacinação de professores em Fernandópolis

A liberação de um suposto “código” tem dificultado a vacinação de professores da rede estadual e particular de Fernandópolis. As doses do imunizante já estariam disponíveis na Vigilância Epidemiológica e classificadas como vacinas exclusivas para esse grupo de profissionais, não podendo ser usada em outro tipo de campanha de faixa etária.

Esse grupo de vacinas está veiculado a Secretaria Estadual de Educação e Saúde, dependendo da burocracia para serem liberadas aos professores com mais de 47 anos.

O vereador Murilo Jacob teve acesso a essas informações e não está concordando com os critérios, que até o momento, são desconhecidos e inexplicáveis.

Até mesmos os profissionais do Comitê Epidemiológico não souberam explicar o impasse com as vacinas reservadas aos professores de Fernandópolis.

Jacob pretende usar a Tribuna da Câmara Municipal para pedir explicações sobre esse impasse.