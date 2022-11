Em entrevista à GloboNews, Luana alertou para a necessidade de se ter uma comunicação centralizada, que seria de responsabilidade do Ministério da Saúde, para informar a população sobre as fases da pandemia. E criticou o fato de estados terem orientações diferentes sobre a vacinação e medidas de contenção da doença. “Isso cria uma confusão e gera um amadorismo na vigilância, o que faz com que as pessoas percebam que os casos estão aumentando antes da gente ter uma comunicação oficial de uma perspectiva de aumento de casos, que é o que deveria ter acontecido. Vimos essa onda acontecendo na Europa e nos Estados Unidos em um passado recente, já era para a gente ter compreendido, aprendendo as lições anteriores da pandemia, que isso ia chegar aqui”, afirmou.

G1