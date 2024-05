Estado de SP bate novo recorde na abertura de empresas em abril

O Estado de São Paulo e a capital bateram recorde na abertura de empresas em abril com 32.411 e 15.119 novos negócios, respectivamente. É o melhor desempenho registrado desde 1998, início da série histórica. Em comparação a abril do ano passado, o aumento foi de 44,7% no território estadual e de 47,3% na cidade de São Paulo.

Já o saldo líquido, que considera constituições e fechamentos, teve salto de 37,6%, com 18.051 empresas no estado, também comparado ao mesmo período de 2023. O levantamento é da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Segundo o secretário Jorge Lima, a marca alcançada é atribuída a um conjunto de ações do Governo do estado de São Paulo no estímulo à atividade empreendedora e na melhoria no ambiente de negócios, e a expectativa é que esses índices melhorem ainda mais.

Alguns dos setores que mais têm se destacado são o de serviços, comércio e tecnologia, impulsionados pela demanda crescente e pelo cenário favorável para novos negócios.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional, ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcrédito do Banco do Povo. Tem como instituições vinculadas a InvestSP, a Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).