Estado de São Paulo cria 36 mil empregos em junho

O Estado de São Paulo registrou a criação de 36 mil empregos com carteira assinada no último mês de junho. Com o resultado, o emprego formal aumentou 0,3% no território paulista em relação a maio de 2023. Os dados são da Fundação Seade.

No acumulado do ano, de janeiro a junho, foram 276 mil novas vagas, o que representa quase 30% de todo o emprego criado no país. O crescimento foi de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Os excelentes resultados de São Paulo na geração de mais emprego e renda mostram que a confiança de quem empreende e investe em nosso estado também está aumentando desde janeiro. Isso vale desde o microempreendedor até investidores internacionais, inclusive com a melhoria na avaliação de São Paulo pela Fitch, umas das principais agências de classificação de risco em todo o mundo”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A geração dos postos de trabalho em junho decorreu de 587 mil admissões e 550 mil desligamentos. Com isso, o estoque de empregos formais ficou em 13,4 milhões no estado de São Paulo, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

“Para nossa gestão, é muito gratificante confirmar que nossas políticas de total apoio à livre iniciativa e desonerações de impostos estão fazendo a diferença e mudando a vida das pessoas para melhor”, completou Tarcísio.

Em junho, observou-se crescimento do emprego na agricultura (3,4%) e, em menor proporção, na construção (0,3%), no comércio (0,2%) e nos serviços (0,2%). O setor da indústria apresentou estabilidade.

Em serviços, o destaque vai para as atividades administrativas e serviços complementares, com 13 mil vagas; e alojamento e alimentação, com 4 mil postos de trabalho.

Sobre o Seade

Há mais de 40 anos, o Sistema Estadual de Análise de Dados é referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas do Estado de São Paulo.