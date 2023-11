Escritor João Ribeiro lança o seu segundo livro de conto em Votuporanga

“Uma jornada no caminho do Sol – As libertações” foi produzido por editora portuguesa e será lançado nesta sexta-feira no Novo Cine Votuporanga.

Dez anos após o lançamento de sua primeira obra literária, “Uma jornada no caminho do Sol”, o escritor votuporanguense João Ribeiro traz nesta sexta-feira (27.out), as 20h, no espaço Cultural do Novo Cine Votuporanga, o lançamento do segundo episódio de seu conto fictício: “As libertações”. O livro descreve a trajetória de “Divino”, personagem principal que tem uma inspiradora jornada em busca de conhecimento, e que utiliza os seus poderes em batalhas memoráveis contra opressores das pessoas de bem.

Nesta sequência, João Ribeiro desenvolve e aprofunda a saga do protagonista da história, um ativo pensador, expõe as suas reflexões, elevando-as da correlação do ser humano com o universo, ao imaginado princípio do Criador. “O conto é narrado numa forma poética filosófica, recheado de informações que vão levar o leitor a soltar a sua imaginação e a se inserir na história”, comenta o escritor.

“Uma jornada no caminho do Sol – As libertações” foi totalmente confeccionado em Portugal, por meio da editora “Primeiro Capítulo”, do Grupo Editorial Atlântico, que têm sede em Lisboa e promove obras literárias no Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde. São 209 páginas, bem superior ao primeiro livro que foi lançado com 104 páginas em 2013 no Fliv (Festival Literário de Votuporanga), e que ganhou uma reedição e nova roupagem em 2020, e após a pandemia teve finalmente o seu lançamento em julho de 2022 em noite de autógrafos na Bienal do Livro realizada em São Paulo.

O autor

João Ribeiro nasceu em 1° de setembro de 1954 em Votuporanga. Tem uma trajetória de vida humilde, mas sempre voltada à Educação e ao gosto por boas histórias.

Filho de lavrador mudou-se para São Paulo ainda jovem. Trabalhou como bancário e marceneiro. Concluiu o segundo grau e se formou em Elétrica. Retornou ao interior onde trabalhou como eletricista até se aposentar. Atualmente se dedica a composição e autoria de livros. João Ribeiro também é muito conhecido na ação voluntária com escolinhas de futebol com crianças e adolescentes, principalmente no bairro Chácara das Paineiras.