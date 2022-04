ESCOLA SESI DE VOTUPORANGA REALIZA SEGUNDA DOAÇÃO DA COPA ESPECIAL

COMPETIÇÃO EDUCATIVA E SOLIDÁRIA TEM OBJETIVO TAMBÉM DE ARRECADAR DOAÇÕES DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Na manhã desta quinta os alunos do sexto ano A, representando a Inglaterra participaram de uma palestra com a assistente social Bruna Mazetti do Recanto Tia Marlene, após a palestra foram entregues a instituição diversos pacotes de arroz, leites e cartinhas direcionadas aos alunos do Recanto.

O projeto se encerrará em Outubro com o J.E.S, Jogos Estudantis do SESI, no qual as salas disputarão jogos desportivos dentre os países.

“Nosso objetivo principal é de que nossos alunos se tornem futuros cidadãos de bem, que façam a diferença na sociedade demonstrando valores como a empatia, de que as pessoas com deficiência sejam mais respeitadas e tenham seus direitos garantidos, criando assim uma corrente do bem”, salientou o professor de Educação Física: Denis Thyago de Oliveira.