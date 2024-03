No ano de 2024 realizaremos a terceira edição do projeto OLIMPCÃO III.

Cerca de 350 alunos da escola SESI de Votuporanga se unirão pelo bem dos animaizinhos de Votuporanga, as salas do 6′ ano do ensino fundamental ao 2′ ano do ensino médio participarão de uma competição do bem, representando países participantes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, fazendo assim uma viagem cultural recheada de conhecimentos por estes países, a cada doação ou ação as salas somam pontos.