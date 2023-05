Escola SESI arrecada mais doações para Santa Casa de Votuporanga

Cidadania, amor ao próximo, protagonismo, empatia. Valores que os alunos da Escola SESI de Votuporanga são nota 10! A competição do bem Pan Saúde II é aquela ação que faz de todo mundo campeão, principalmente os pacientes da Santa Casa de Votuporanga.

A iniciativa começou no início do ano e irá se estender até dezembro. Trezentos e cinquenta alunos buscam doações para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Mensalmente, uma nova remessa chega até a Instituição. São dezenas de mantimentos, roupas e até mesmo óleo usado. Tudo para beneficiar aqueles que mais precisam. O projeto conta ainda com a importante missão de angariar novos doadores de sangue e medula óssea.

A iniciativa foi desenvolvida pelo professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira, e está é sua segunda edição a favor da Santa Casa. “A Instituição não é apenas local, mas regional. Quisemos valorizar o trabalho de vocês, apresentando o Hospital para as turmas como forma de motivar ainda mais”, ressaltou.

O professou detalhou a ação. “Apresentei uma lista com base nas maiores necessidades da Instituição. Cada item vale uma quantidade de pontos, que são revertidos para o time. Entre as solicitações estão produtos de limpeza, alimentos, higiene, material de consumo e etc. Eles fazem doações mensalmente e vamos somando a pontuação. O nosso objetivo foi unir esporte e solidariedade”, complementou.

O projeto será finalizado com o J.E.S (Jogos Estudantis do Sesi), no qual as salas irão se desafiar em uma série de competições esportivas. “Estamos muito felizes com o resultado. Os alunos estão muito empenhados em arrecadar grandes quantidades, não com foco na competição em si, mas em ajudar o Hospital”, disse.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, agradeceu a iniciativa. “Não temos palavras para agradecer todo empenho dos alunos e do professor Denis. Este projeto agrega valor, transforma vidas e com certeza levantará novos médicos, enfermeiros, colaboradores e até mesmo voluntários para nosso Hospital. Estes jovens, desde cedo, estão demonstrando cidadania e amor ao próximo, nos auxiliando a salvar vidas”, afirmou.

Amaro destacou que as doações refletem na manutenção dos atendimentos. “Todos os itens são direcionados. Os alimentos são consumidos pelo nosso Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. As roupas são encaminhadas para nosso Bazar do Bem, que tem 100% da renda para a humanização do Hospital e o óleo usado é enviado para a Saev Ambiental para nos isentar da conta de esgoto. Nosso muito obrigado”, concluiu.