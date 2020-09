O projeto denominado “Covid Cello Project” contou com 278 participantes e foi desenvolvido pelo estadunidense Tony Rogers, com o intuito de conectar violoncelistas dos cinco continentes remotamente e criar algo para contribuir de forma positiva durante esse tempo de pandemia.

O vídeo apresenta a música conhecida também por “Adágio for strings”, do autor Samuel Barber, uma das obras mais clássicas do compositor. A peça é comumente usada como canção de angústia e tristeza e levou a mensagem de que estamos todos conectados, mesmo distantes.

Ao todo, foram 10 projetos concluídos até o momento, que podem ser encontrados através do site www.covidcelloproject.com ou no canal do @zorastor no Youtube.