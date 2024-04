‘ESCOLA DO LEGISLATIVO, PLUXEE E FACCHINI PROMOVEM PALESTRA NA CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Votuporanga, através da Escola do Legislativo, em parceria com a Pluxee e a Indústria Facchini realiza nesta quarta-feira, dia 24, um evento de total relevância voltado à classe trabalhadora.

O evento presencial promoverá a discussão sobre os aspectos regulamentários que regem o Programa de Alimentação do Trabalhador e auxílio-alimentação.

Ainda conforme os organizadores deste encontro, serão debatidos além das principais tendências e benefícios desejados pelo trabalhador brasileiro e o impacto do Relatório de Transparência Salarial.

O mercado de benefícios está passando por mudanças regulatórias e também surgem novas soluções e produtos para atender as necessidades e desejos dos trabalhadores brasileiros. Recentemente a Lei 14.611/23 determinou a apresentação do relatório de transparência salarial, mais um instrumento legal na rotina dos Recursos Humanos.

A Escola do Legislativo, Pluxee e Facchini convidam a comunidade para participar das palestras, entenda as novas regras e conhecer as oportunidades para o seu negócio e colaboradores.

Inscreva-se aqui: https://wkf.ms/3vomqDX

Dia 24/04/2024 Abertura: 9h Plenário “Dr. Octávio Viscardi”