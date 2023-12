Escola de Américo de Campos é destaque na 18ª OBMEP

Entre os destaques da Escola Municipal Prof. José Jabur na Olimpíada de Matemática Obmep 2023 aparece o aluno Mauro Henrique Gil Osaki com medalhas de ouro nos níveis Regional e Nacional.

A Escola Municipal Prof. José Jabur, em Américo de Campos/SP, fez mais uma participação exemplar e com êxito comprovado por meio da lista de aprovados na Olimpíada de Matemática Obmep 2023, divulgada da última semana. Os melhores desempenhos serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze ou certificados de menção honrosa. Professores das escolas também receberão prêmios.

Puderam participar da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) escolas municipais, estaduais, federais e privadas, que atuem nos segmentos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio.

A Obmep é dividida em três níveis: 6º ou 7º ano do ensino fundamental (nível 1), 8º ou 9º ano do ensino fundamental (nível 2) e Ensino Médio (nível 3).

Ao Diário, o professor coordenador da unidade, Luís Fernando Moreto, detalhou o sucesso da escola: “Obtivemos resultados especiais e que muito nos orgulham, como por exemplo, uma conquista inédita de medalhas de ouro no regional e nacional. E não para por aí, outro aluno recebendo prata no regional e nacional. Dois outros alunos recebendo medalhas de bronze no regional, assim como duas alunas que também conquistaram o bronze na regional.”

“É importante destacar ainda que tivemos 16 alunos recebendo menção honrosa. A nossa escola foi premiada, além de duas de nossas professoras de Matemática, a Milena Aparecida de Oliveira Vilar Samaritano e a Joice Mara Ferreira Carlos. No universo de alunos brasileiros que fazem a prova da OBMEP estas conquistas são muito valiosas e precisam ser celebradas”, emendou Moreto.

Pensando na evolução educacional dos alunos, o professor coordenador destaca ainda que os participantes da OBMEP estão aptos a participarem do PIC (Programa de Iniciação Científica) em parceria com a Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José do Rio Preto/SP: “Lá em São José do Rio Preto eles tem a oportunidade de, quinzenalmente, com professores do Campus, fazerem esse curso que é uma extensão da OBMEP. Diria para simplificar que é um clube de estudos de Matemática, e exatamente neste curso que eles vão se aperfeiçoando, adquirindo uma bagagem ainda maior, e tudo isso, junto com os estudos e a dedicação à Matemática, obterem bons resultados nas avaliações. E nós temos vários alunos que tem a oportunidade de fazerem o PIC lá na Unesp”, explica.

OBMEP 2023

A OBMEP 2023 contou com duas fases. A primeira ocorreu no dia 30 de maio e teve 20 questões objetivas. O resultado saiu no dia 31 de agosto. A segunda fase da olimpíada foi realizada no dia 7 de outubro. Desta vez, os inscritos tiveram que fazer uma prova discursiva com seis questões na segunda etapa. Diário de Votuporanga