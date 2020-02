Escola APAS: Projeto Rotisserie terá aulas aos sábados, em Rio Preto

Capacitação gratuita unirá teoria com a prática, aprendendo a elaborar receitas e técnicas; vagas são limitadas e incentiva formação de mão-de-obra.

Em março, S. J. do Rio Preto recebe nova turma do Projeto Rotisserie da Escola da Associação Paulista de Supermercados – APAS. As inscrições para a capacitação gratuita de mão-de-obra estão abertas e com vagas limitadas.

A formação será promovida aos sábados, sendo nos dias 7, 14, 21 e 28 de março e também no dia 4 de abril. Em 32 horas, os participantes unem a teoria com a prática, aprendendo a elaborar receitas, além de técnicas para preparação de pratos e o manuseio correto de alimentos para esta seção do supermercado.

O curso é desenvolvido pelas multiplicadoras da área de Responsabilidade Social da APAS, que são treinadas para o desenvolvimento de todos os objetivos da ação. As aulas serão realizadas em S. J. do Rio Preto, no Instituto As Valquírias, (rua Paschoal Decrescenzo, 599 – Jardim Itapema).

A formatura está prevista para o dia 4 de abril, quando os participantes receberão os certificados que atesta que estão preparados para as oportunidades na área. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (17) 3225-6177.

Sobre a APAS – a Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem aproximadamente 1.500 associados, que somam cerca de 4.000 lojas.