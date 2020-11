Pai e filho são donos da empresa e registram as fotos quando fazem as entregas para os clientes. Internauta compilou as imagens que eram postadas há 4 anos na web e publicou em rede social.

Pai e filho entregadores de gás de cozinha colecionam selfies com animais de estimação de clientes. As dezenas de registros em poses com cães, gatos e até tartaruga são feitas em bairros na região central de Sorocaba (SP).

Uma dos amigos fiéis da dupla é o vira-lata Bob, que mora com a dona na Vila Santana, um dos bairros mais antigos da cidade. Segundo Tiago Martins, o filho e um dos donos da empresa, o cachorrinho aguarda na porta quando escuta o jingle do carro.

As fotos começaram a ser feitas há cerca de 4 anos e publicadas por Tiago na web. Os registros foram compilados por internautas e compartilhados no Twitter.

“Acabou o gás de cozinha e eu fui procurar um lugar para pedir no Google”, disse um internauta. “O sorriso dos doguinhos”, comentou outro. Uma das publicações teve cerca de 1, 2 mil interações.

Pai e filho colecionam fotos com animais em Sorocaba — Foto: Arquivo pessoal

Segundo Tiago, as imagens foram tiradas de forma aleatória e com cuidado, apenas posando com os animais dóceis.

O empresário trabalha desde os 18 anos com o pai. No entanto, o amor pelos animais, segundo ele, não é novo. Tiago afirma que se formou em psicologia e fez o trabalho de conclusão de concurso inspirado na terapia com bichos.

“Gosto muito, temos duas cachorras que são nossos amuletos de terapia. Comecei a brincar com os animais dos clientes e tirar as fotos.”, contou.

As fotos diminuíram no período da pandemia, por conta do distanciamento social com os clientes. Contudo, a galeria de celular, segundo ele, é atualizada com algum bichinho aleatório quando possível.