Um engavetamento na manhã desta terça-feira, (07/11/2023), provocou um grande congestionamento na rodovia Washington Luís, sentido Mirassol, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações apuradas no local, pelo menos três veículos se envolveram na batida, porém, felizmente não houve feridos. Equipes da concessionária que administra a rodovia estiveram no local e removeram os veículos.