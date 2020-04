Enfermeiros: entenda a importância destes profissionais para conter a pandemia

Especialistas são essenciais para desenvolver medidas de contenção e preservação da vida.

Durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), diversos profissionais têm se mostrado essenciais no combate à doença, mas um deles tem sido muito importante na detecção e avaliação dos casos: o enfermeiro, que atua como protagonista na luta contra a pandemia.

“Estes profissionais estão na linha de frente no combate ao coronavírus. São eles que ficam junto ao paciente praticamente 24 horas por dia e colaboram na detecção e avaliação dos casos suspeitos. Possuem a pluralidade de formação, avaliando os casos suspeitos e tratando dos casos confirmados, sendo decisivos neste momento”, destaca a Doutora Camilla Soccio Martins, professora do curso de Enfermagem na Anhanguera de São José do Rio Preto.

Atuação

A boa notícia para quem quer apostar na área da saúde é que a profissão de Enfermagem é promissora. A possibilidade de diversificar a área de atuação é um dos atrativos das carreiras. “Os cursos da Anhanguera vão além do conhecimento técnico e têm como proposta formar profissionais com ampla visão da realidade social brasileira e ampliar o acesso da população à saúde”, destaca o diretor da Anhanguera de São José do Rio Preto, Fabiano Giacomini.

A graduação em Enfermagem leva em consideração conhecimentos cada vez mais exigidos pelo mercado como saúde coletiva, formação integral em saúde, estratégia da saúde da família. E, no contexto de uma pandemia, esse profissional se destaca em funções, como: realizar cuidados de maior complexidade técnica a pacientes graves; executar práticas de abordagem ventilatória e circulatória; utilizar dispositivos supra glóticos, intraósseos, dentre outras.

Tradicional na Anhanguera, o curso tem como foco, formar profissionais com ampla visão da realidade social brasileira e contribuir para a ampliação do acesso da população à saúde. O aprendizado em sala de aula é aplicado no estágio obrigatório, realizado nas clínicas mantidas pela instituição ou em unidades do Sistema Básico de Saúde (SUS), sempre com supervisão de profissionais capacitados. “Nosso objetivo é contribuir para oferecer uma formação de qualidade com infraestrutura completa”, enfatiza Fabiano.

Sobre a Anhanguera

Fundada em 1994, a Anhanguera já transformou a vida de mais de um milhão de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação, extensão e ensino técnico, presencial ou a distância.

Presente em todos os estados brasileiros, a Anhanguera presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola, na área de saúde, e dos Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Anhanguera oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

Em 2014, a Anhanguera passou a integrar a Kroton, uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, que proporciona ensino de qualidade durante todos os momentos da vida dos alunos, desde o ensino básico até a educação continuada. Para mais informações, acesse: https://www.anhanguera.com

Sobre a Kroton

A Kroton, que faz parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C do Ensino Superior, levando educação de qualidade em larga escala. Presente em mais de 900 municípios em todo Brasil, a companhia conta com 176 unidades próprias, 1.410 polos de ensino a distância e 846 mil estudantes, sob as marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar. Transformar a vida das pessoas por meio da educação, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, é a missão da instituição, que trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do país.