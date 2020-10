Nota das graduações corresponde ao índice de qualidade muito bom; outros 16 cursos da Instituição também foram estrelados pela publicação

Os cursos de Enfermagem e Fisioterapia da UNIFEV receberam, recentemente, quatro estrelas (de 1 a 5) em avaliação do Guia da Faculdade, do jornal O Estado de São Paulo, em parceria com a Quero Educação. Para estabelecer os índices que equivalem ao conceito de qualidade muito bom, foram levados em conta aspectos como corpo docente, projeto didático pedagógico e infraestrutura das graduações.

Em sua segunda edição, a publicação analisou mais de 14 mil cursos superiores em todo o País, colhendo a opinião de milhares de docentes que atuam em outras Instituições de Ensino Superior (IES), sobre suas respectivas áreas de atuação.

Para a coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. Ma. Rosana Duran, a notícia está sendo muito comemorada por todos os docentes e alunos da graduação. “É o resultado de um trabalho desenvolvido ao longo dos anos que envolve o empenho de todos, passando pela coordenação, professores até chegar nos maiores envolvidos: cada aluno da Enfermagem”, disse.

A Profa. Ma. Ana Paula Pelosi, coordenadora do curso de Fisioterapia, também tem muitos motivos para comemorar. Pelo segundo ano consecutivo o curso desponta com 4 estrelas no Guia. “Gostaria de agradecer muito a todos que colaboram diariamente para que a Fisioterapia da UNIFEV seja uma referência”, destacou.

Para o Reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, um trabalho árduo proporciona resultados incríveis. “Temos uma gestão muito preocupada e comprometida em fazer com que o Centro Universitário de Votuporanga seja sempre referência em Educação. É uma missão diária que nos orgulha imensamente. Parabéns a todos”, finalizou.

Estrelados

Neste ano, também foram estrelados pelo Guia da Faculdade, pelos seus desempenhos em 2019, os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Farmácia, Letras, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.