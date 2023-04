Energia fotovoltaica: Prefeitura anuncia R$ 2 milhões para entidades assistenciais

Recurso foi destinado pelo deputado estadual Carlão Pignatari; novidade é uma iniciativa histórica que alivia os caixas das entidades, reduzindo despesas

O prefeito Jorge Seba reuniu representantes de 19 entidades assistenciais na manhã desta segunda-feira (17/4) para anunciar a destinação de R$ 2 milhões para energia fotovoltaica. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Carlão Pignatari, que foi representado no ato pelo vice-prefeito Cabo Valter.

A novidade é uma iniciativa histórica que alivia os caixas das entidades, reduzindo despesas. “A intenção é que as entidades não tenham despesas com energia elétrica para que elas concentrem seus investimentos na principal finalidade que é atender as pessoas vulneráveis que necessitam de apoio”, disse o prefeito Jorge Seba.

Também participaram do anúncio, a vereadora Sueli Friósi, representando a Câmara Municipal; a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba; os secretários municipais de Transparência e Gabinete Civil, Edison Caporalin; de Assistência Social, Meire Azevedo; da Saúde, Ivonete Félix; de Direitos Humanos, Emerson Pereira; e da Fazenda, Deosdete Vechiato; e o assessor de Gabinete, Marcelo Zeitune.

O recurso já está disponível e a partir de agora as entidades receberão orientações direcionadas sobre os detalhes na forma de contratar os serviços.