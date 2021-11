Em estados como Amazonas e Mato Grosso, cujo horário local tem 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília, a prova também será aplicada uma hora antes. Assim, o exame vai começar às 12h30 no horário local. No Acre, estado com duas horas a menos, a prova será aplicada às 11h30 no horário local.

É importante que o candidato confira também o fuso da cidade que habita e, se for fazer a prova em outro município, também confira o horário municipal, porque em alguns casos, pode haver uma diferença de horário entre as cidades, o que pode prejudicar a participação do aluno se não for verificado com antecedência.