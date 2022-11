Encontro de Famílias Grávidas será nesta quinta-feira

Choro constante, rosto avermelhado, expressão de dor e sofrimento. Não tem situação pior para uma mãe do que ver seu filho assim, ainda mais recém-nascido. Surgem as dúvidas: o que ele tem? Será que é grave? Preciso marcar consulta?

Essas perguntas serão sanadas no Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga, nesta quinta-feira (24/11), às 19h30. A médica residente em Pediatria, Dra. Maria Fernanda Lopes, vai ministrar o tema: “Como identificar algo de errado com o bebê?”, no auditório do RH do Hospital.

O enfermeiro obstétrico da Instituição e coordenador do Encontro, Rodrigo Ribeiro, adiantou sobre o assunto. “Iremos falar sobre sintomas como dores, especialmente cólicas. Elas podem ser sinal de várias situações, como ingestão de ar na hora de mamar ou tomar o leite na mamadeira, consumo de alimentos que produzem muitos gases ou intolerância a algum componente, causando normalmente choro constante”, disse.

Ele deu detalhes para diferenciar choro proveniente de cólica. “É importante ficar atento se o bebê encolhe e estica as pernas; arqueia as costas; mexe os braços e pernas; fecha as mãozinhas; está com a barriga inchada e solta gases”, contou.

Como aliviar

Em primeiro lugar, tenha em mente que a cólica é um problema comum e acontece em bebês saudáveis. “Fique tranquilo e aconchegue seu filho no colo. Os pais devem consultar o pediatra, que indicará o tratamento adequado”, explicou o enfermeiro.

Certas atitudes podem ajudar durante os episódios:

-Manter o bebê em um ambiente tranquilo e relaxado.

-Colocar de bruços e posicionar sua mão na barriga da criança, com uma leve compressão para cima

– Movimentar as pernas do neném, como se estivesse pedalando no ar, para eliminar o excesso de gases e aliviar a dor.

– Fazer uma massagem na barriguinha no sentido horário, também pode ajudar a eliminar o excesso de gases.

– Compressas mornas na barriga podem aliviar a dor e relaxar o bebê.

Quer saber mais? Participe do evento, que é gratuito. “Estes encontros são muito importantes para as gestantes e seus familiares se aprofundarem nesta nova fase da Maternidade. Disponibilizamos nossos profissionais para sanar dúvidas e tratar de temas do dia a dia, com muita informação. Convide a todos para participarem”, finalizou Rodrigo.

Encontro de Famílias Grávidas

Data: 24/11/2022

Horário: 19h30

Local: Auditório do RH – entrada pela guarita da Rua Osvaldo Padovez

Entrada gratuita