Empresário Valmir Dornelas destina cestas básicas para entidades assistenciais e a Santa Casa de Votuporanga

Empresário entregou aproximadamente 900 quilos de alimentos, após ação entre os amigos em seu aniversário



Unir pessoas em prol de uma missão, com objetivo de ajudar. Quem conhece o empresário Valmir Dornelas sabe muito bem de sua disposição em contribuir com entidades. E no seu aniversário, comemorado na quarta-feira (28/9), não seria diferente.



Valmir reuniu amigos e convidados no final de semana. Ao invés de presentes, solicitou doações para cinco instituições da cidade, incluindo a Santa Casa de Votuporanga. Com a iniciativa, o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) do município, recebeu aproximadamente 900 quilos de alimentos nesta quinta-feira (29/9).



Os mantimentos já estão abastecendo o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.



O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, enalteceu a ação. “Valmir Dornelas é um empresário atuante na comunidade. E tem um carinho enorme por nosso Hospital, como ex-provedor e atual diretor. Ciente de nossas demandas, ele vivencia nossos desafios e constantemente lidera iniciativas em prol dos nossos pacientes. Agradecemos essa arrecadação que, sem dúvidas, nos auxilia na manutenção de nossos atendimentos com qualidade e humanização”, afirmou.