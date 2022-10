Depressão do irmão de Marília Mendonça põe fim a dupla sertaneja

Dom Vittor e Gustavo anunciaram o fim da dupla após o irmão de Marília Mendonça ser diagnosticado com depressão.

Segundo comunicado publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (28), João Gustavo, “logo depois da tragédia que levou Marília, imaginou que na estrada poderia de alguma maneira seguir em frente, mas não foi bem assim”.

“Na estrada ele sentiu a saudade gritar. As lembranças da irmã, do tio, o luto mal vivido, lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda.”

“Para não prejudicar seu parceiro Dom Vittor, por quem nutre carinho e admiração, ele decidiu não seguir com a dupla”, seguiu o comunicado.

“Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi, para poder seguir. Não sei se na música. Hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho [Leo, filho da cantora com o sertanejo Murilo Huff] e, acima de tudo, de mim mesmo”, afirmou João no texto.

Ainda de acordo com a postagem, Dom Vittor seguirá a carreira artística, mas ainda não decidiu se de forma solo ou se em formação com outro parceiro.

“Como tudo é muito recente ainda não houve tempo para avaliar de que maneira”, afirmou o comunicado. “João é um amigo querido, o companheiro que só me trouxe coisas boas, entendo o problema em que ele está atravessando e sempre o apoiarei”, disse Dom Vittor.

A dupla Dom Vittor e Gustavo foi formada há cerca de dois anos pelo ex-participante do “The Voice Kids” e o irmão de Marília Mendonça.

No início do mês, a dupla teve a participação confirmada do primeiro DVD solo de Luiza Martins, ex-dupla de Maurílio. Mas, dois dias antes da filmagem, a cantora afirmou que a participação havia sido cancelada. Sem explicar o motivo, Luiza escreveu: “Tá tudo bem entre nós. Não precisam se preocupar, mais pra frente nosso feat sai. Todos nós nos amamos muito e amamos vocês também.”

Dom Vittor e Gustavo

João Vitor iniciou a carreira aos 7 anos de idade e se apresentou em diversos programas de TV, incluindo “The Voice Kids”, em 2016, no qual integrou o time dos técnicos Victor e Leo.

Já João Gustavo descobriu que seu negócio era a música há um ano. Antes, tentou jogar basquete (ele tem 1,89m), fazer lives no computador em plataformas de games e ingressou na faculdade. “Tentei me encontrar de várias formas, mas não deu certo.”

As histórias dos dois garotos de 21 anos se cruzaram em outubro de 2020, em Goiânia, quando um amigo em comum convocou os dois para comporem juntos.

Em dezembro de 2021, eles lançaram “Calculista”, primeira música de trabalho. Mas, mais do que isso: a primeira canção com participação de Marília Mendonça após a morte da cantora sertaneja. Gustavo é irmão da cantora por parte de mãe.

Antes da partida precoce da cantora, a música estava prevista para ser lançada em 17 de novembro. Mas Marília morreu dias antes, em 5 de novembro, após a queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

