Empresário é preso após denúncia de agressão contra esposa e enteado

Um empresário de 35 anos agrediu a esposa e o enteado nesta quinta-feira (8) no Conjunto Habitacional Cristo Rei, em Rio Preto e acabou preso em flagrante. As informações constam em um boletim de ocorrência registrado, o qual dá conta de que o adolescente tentava proteger a mãe, quando foi atacado com um taco de madeira.

Agentes relataram na Central de Flagrantes que patrulhavam no referido bairro e, pouco depois das 18h, foram acionados devido a um caso de violência doméstica. Assim que chegaram fizeram contato com o estudante de 15 anos, que lhes contou “que o padrasto estava fora de controle, discutindo com a mãe. Chegou a chamar atenção do homem, mas acabou levando socos no braço e uma pancada proferida com o uso de um bastão de madeira, que causou lesão na perna direita”.

Seguiu o relato dizendo que “saiu correndo, com o agressor atrás em perseguição, mas não foi alcançado”. Segundo os militares apuraram vizinhos vendo aquela cena, acionaram o 190. A outra vítima, bombeira, 35 anos, contou que “a discussão foi por causa de contas da família e que não era a primeira que o companheiro os ameaçava e agredia. Ele ainda tomou-lhe o telefone celular”.

Dentro da casa estava o empresário, que alegou “ter ido conversar com ela sobre assuntos financeiros e acabaram discutindo. O filho dela também entrou na discussão e o ameaçou de morte, além da mulher também tê-lo agredido”. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia.

No local, a mulher optou por representar criminalmente (processar) contra o companheiro e o agressor acabou sendo mantido preso, sem direito a fiança. Com isso, após os trâmites de praxe, recebeu encaminhamento a carceragem da Deic de Rio Preto, onde permanece à disposição da Justiça.