Empresário de Votuporanga falece com suspeita de dengue; causa ainda não foi confirmada

Na manhã desta quinta-feira (22/8), a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga informou a ocorrência de um óbito suspeito de dengue. A vítima, um homem de 33 anos, teve amostras de sangue enviadas para análise no Instituto Adolfo Lutz, e o resultado da investigação está sendo aguardado.

Empresário é suspeito de ser a 12ª vítima de dengue em Votuporanga

A cidade de Votuporanga enfrenta uma crise de saúde pública devido à epidemia de dengue. Na última quinta-feira, a cidade registrou a suspeita de mais um óbito relacionado à doença, o que pode elevar para 12 o número de mortes por dengue em 2024, caso a confirmação seja obtida.

O empresário Anderson Landin, de 33 anos, era uma figura conhecida e respeitada na cidade. Ele havia se recuperado recentemente de um transplante de fígado e, após apresentar sintomas suspeitos de dengue, faleceu na madrugada de quinta-feira. A causa da morte, no entanto, ainda está em análise para confirmação.

Aguardando confirmação

A Secretaria de Saúde informou que amostras de sangue do empresário foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, e os resultados determinarão se a dengue foi realmente a causa do óbito.

Números preocupantes

Votuporanga continua a registrar um alto número de casos de dengue. Até o momento, mais de 8.923 casos foram confirmados e 1.299 ainda estão em investigação.

Esforços contra a dengue

A Prefeitura de Votuporanga intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Agentes de combate a endemias estão visitando residências para eliminar focos de criadouros do mosquito e realizando a nebulização em áreas com casos suspeitos.

Prevenção é essencial

A população deve colaborar eliminando objetos que possam acumular água parada, como vasos de plantas, pneus velhos e garrafas, além de manter quintais e áreas comuns limpos e bem cuidados. A prevenção continua sendo a melhor arma contra a dengue.