Empresária perde R$ 4,5 mil ao tentar solicitar empréstimo

S. J. do Rio Preto – Uma empresária de 34 anos registrou ocorrência por estelionato nesta quinta (23) após perder mais de R$ 4,5 mil ao tentar solicitar um empréstimo. Ela teria recebido um e-mail de uma empresa de crédito.

A vítima teria demonstrado interesse no empréstimo através do e-mail e, em seguida, passou a receber mensagens no WhatsApp da suposta empresa. Ela foi informada que preencheria um contrato que seria analisado e respondido em até três dias.

Passado o período, ela recebeu novas mensagens confirmando os dados pessoais, além de vídeos de possíveis funcionários e clientes para comprovar a existência da empresa. Ficou acordado o empréstimo de R$ 20 mil que seria pago em 60 parcelas.

Porém, a suposta empresa disse para a vítima que ela deveria pagar a taxa de inscrição do contrato, no valor de R$ 689,99. Precisando de dinheiro, a empresária fez a transferência.

Após isso, novamente a empresa solicitou um depósito de mais R$ 2 mil e valor que foi transferido em duas parcelas. Ainda, depois dos depósitos já feitos, foi solicitado o pagamento de mais R$ 2 mil e a empresa prometeu que o valor seria devolvido junto com o empréstimo.

Após transferir os três valores, a vítima percebeu que se tratava de um golpe. Ao todo, o prejuízo passou R$ 4,5 mil. Ela enviará conversas que teve com o golpista para a polícia investigar o caso.

SBT Interior