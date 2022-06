Anne estava presa preventivamente desde 18 de agosto de 2021. Chegou a ficar detida até 2 de outubro na Penitenciária Feminina de Sant’Anna, na Zona Norte de São Paulo. Depois foi internada no Hospital Albert Einstein. Segundo a defesa da empresária, ela ficou algemada num quarto do hospital sob escolta de agentes da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). A necessidade de tratamento médico contra a doença e as condições da prisão de Anne fizeram seu advogado entrar com pedido à Justiça para que ela ficasse presa em casa. Solicitação que depois foi atendida pela juíza.

Confissão A empresária Anne Cipriano Frigo, ao lado do namorado Vitor Lúcio Jacinto (centro) e o corretor de imóveis Carlos Alex Ribeiro de Souza (direita). — Foto: Montagem/G1

Carlos confessou à Polícia Civil ter atirado nas costas de Vitor durante visita a um imóvel que o casal estava planejando comprar. Ele ainda acusou Anne de tê-lo contratado para cometer o crime. Segundo o corretor, a empresária alegou que queria que o namorado fosse morto porque ele a traía com outras mulheres.

Anne negou à polícia que tenha contratado Carlos e, disse que ele teria confessado que cometeu o crime por sentir atração por ela.

Além de Carlos, o motoboy Leandro é acusado pelo MP de ter ajudado o corretor a esconder o corpo de Vitor, mas responde solto por ocultação de cadáver.

O g1 não conseguiu localizar as defesas de Carlos e Leandro para comentarem o assunto até a última atualização desta reportagem.

Provas do crime

De acordo com a acusação feita pelo Ministério Público, além da confissão do corretor, vídeos de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas que relatam que a empresária e o segurança discutiam e trocas de mensagens de celular entre os investigados e parentes da vítima comprova a participação de ambos no crime.

Os celulares dos acusados foram apreendidos. Segundo o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Carlos usou o celular da vítima para trocar mensagens com a empresária. O corretor também teria se passado por Vitor após seu assassinato, respondendo recados dos parentes dele.