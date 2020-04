Emerson Pereira pede que prefeitura conceda aluguel social para famílias em vulnerabilidade

O vereador Emerson Pereira solicitou ao prefeito João Dado que estude a possibilidade de ampliar o aluguel social em Votuporanga para atender as famílias em casos de extrema vulnerabilidade social. O ofício foi entregue na tarde desta sexta-feira (3/4).

Emerson explicou que o benefício, até então, estava sendo concedido às famílias que necessitam de ajuda do Poder Público devido ter suas casas interditadas pela defesa civil, seguindo alguns critérios.

“Ocorre que, pelo momento que o país enfrenta com o coronavírus, muitas famílias estão impedidas de trabalhar devido a grande necessidade de se evitar aglomeração. Profissionais autônomos, mototaxistas, comerciantes e de outros segmentos também estão sentindo as consequências. E o aluguel social vem para ajudar muito as pessoas”, destacou.

Sendo assim, com o aumento de famílias desempregadas e que passam por vulnerabilidade social, o vereador sugeriu que a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, estude a possibilidade de conceder aluguel social aos casos de extrema vulnerabilidade social, e não apenas envolvendo ocorrências de defesa civil.

“Para garantir que o benefício seja dado somente aos necessitados, para fazer esta análise poderia ser incluso também o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) e o CMDDH (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos)”, disse.