Vereador Jura pede que Elektro e Secretaria de Obras troquem postes de madeira no Jardim Santa Iracema

Por meio de fotos e de cobrança na tribuna, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (06/11), o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura apresentou uma situação preocupante no Jardim Santa Iracema.

O vereador, por meio da Indicação N.º 573/2023, solicitou que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Obras, juntamente com a ELEKTRO S.A (concessionária de energia elétrica), providenciem a substituição imediata dos postes de madeira.

Em sua justificativa, Jura destaca que a Câmara vem promovendo diversos pleitos junto à Administração Direta e Indireta que vislumbram atender os munícipes que procuram os vereadores diariamente para buscar melhorias em suas respectivas comunidades. “Dentro do contexto, solicitamos ao Poder Executivo, que juntamente com a ELEKTRO S.A, providenciem a substituição dos postes de madeira no Bairro Jardim Santa Iracema, visto que, as bases desses postes já estão danificadas pelas intempéries, colocando em risco de queda a qualquer momento. Vale ressaltar que tal medida permitirá a participação popular na gestão democrática da cidade, o que é um compromisso do atual governo. Desta forma, apresentamos a presente propositura para que providencie na maior brevidade possível o pleito supramencionado”.