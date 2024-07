Embriagado, homem tenta atear fogo em veículo de policial militar

Uma confusão no Conjunto Habitacional Duas Vendas quase acabou em tragédia na noite deste sábado (13) em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi impedido de atear fogo em um carro por populares e ameaçou vítimas com um espeto de churrasco e um cachorro pitbull. Tudo por causa do local em que a vítima estacionou um veículo.

Na Central de Flagrantes, policiais militares relataram que foram acionados ao endereço pouco depois das 21h. Eles verificaram que a vítima, um policial militar de 32 anos havia estacionado o carro devidamente a distância correta ao meio fio, não estava em frente a guia rebaixada e nem mesmo bloqueava a saída de automóveis do imóvel.



O rio-pretense contou que “o agressor [identificado como marceneiro de 33 anos] o ameaçou, dizendo que iria tacar fogo no carro dele por que estacionou em frente a casa onde mora. Ele apresentava sinais de estar sob a influência de bebida alcoólica”.

A vítima acrescenta que “ainda verbalizou com o envolvido de que iria deixar o veículo ali, já que não estava atrapalhando e foi para a casa do pai, que fica na mesma rua. Descontrolado, o suspeito se apossou de um espeto de churrasco, invadiu o imóvel vizinho para agredi-lo, mas sem sucesso. Então pegou um cão da raça pitbull e provocou o animal contra a vítima e outras pessoas, mas, por sorte, não teve êxito novamente”.

Por fim, “pegou papel higiênico e um litro de óleo de cozinha, jogou o óleo no automóvel e se preparava para acender o papel e incendiar o carro, mas foi detido por populares, que acionaram a Polícia Militar”. Assim que os agentes chegaram ao local, os ânimos se acalmaram. Mesmo assim, o suspeito foi detido e algemado.

No despacho, o delegado de plantão destaca que “o caso requer outras providências, que não poderiam ser realizadas durante o plantão policial”. O óleo e o papel foram apreendidos e o agressor, sob a influência clara de bebidas alcoólicas, sequer apresentava condições de prestar depoimento e acabou liberado. Ninguém se feriu, mas o caso será investigado. Gazeta de Rio Preto