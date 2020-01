Embaixadas dos EUA emitem alerta para cidadãos americanos ao redor do mundo

O comandante militar foi morto em um ataque aéreo americano em Bagdá, no Iraque, na quinta-feira (2). Líderes iranianos já prometeram vingar a morte do comandante, considerado o segundo homem mais importante do país depois de seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

“Há uma crescente tensão no Oriente Médio que pode resultar em riscos à segurança dos cidadãos dos EUA no exterior”, diz o comunicado americano desta terça (7).

A embaixada no Brasil recomenda que os cidadãos fiquem alertas “sobre seu entorno” e “em locais frequentados por turistas”, e que tenham “documentos de viagem atualizados e facilmente acessíveis”. A representação americana afirma, ainda, que “continuará analisando a situação de segurança e fornecerá informações adicionais conforme necessário”.