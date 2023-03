Em visita à região, Tarcísio amplia parcerias em segurança pública

O governador Tarcísio de Freitas assinou nesta sexta-feira (10), em São José do Rio Preto, a autorização para que 80 municípios da região Noroeste ampliem parcerias com o Governo de São Paulo no setor de segurança pública.

Os protocolos envolvem integração de cidades ao Sistema Detecta e ao programa Atividade Delegada, além de integração de ações de trânsito. O objetivo é garantir atuação conjunta entre o Governo de São Paulo e as Prefeituras na prevenção a infrações administrativas e penais.

“Estamos dando passos importantes para devolvermos a sensação de segurança ao cidadão de São Paulo. Vamos instalar câmeras porque é barato e é eficaz. E vamos integrar isso aos nossos sistemas e bancos de dados para que tenhamos informação e possamos dispor o efetivo policial de uma forma mais eficiente”, afirmou Tarcísio de Freitas.

Um total de 79 municípios vão formalizar a adesão ao Sistema Detecta, uma plataforma do governo de São Paulo que permite a troca de informações, o compartilhamento de imagens e a cooperação dos órgãos públicos.

Além disso, garante maior agilidade, assertividade e eficiência na identificação de infrações administrativas e no combate à criminalidade.

O Detecta é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) e é o maior big data de dados e informações policiais o maior big data de dados e informações policiais da América Latina e um dos maiores do mundo.

A ferramenta integra os bancos de dados do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), da Polícia Civil; o Sistema Operacional da Polícia Militar; o Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim); além de dados de veículos e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Detran.SP.

Atualmente, estão em funcionamento 6.451 leitores de placas ativos em pelo menos 4.566 pontos de todo o Estado.

Atividade Delegada

Outra parceria formalizada nesta sexta-feira foi a de adesão da cidade de Novo Horizonte ao programa Atividade Delegada, que permite que os policiais militares auxiliem o município, entre outras atribuições, no patrulhamento e combate aos ambulantes irregulares.

Trânsito

Por fim, os municípios de Bady Bassitt, Icém, Nova Aliança, Palestina, Potirendaba e União Paulista firmaram convênio para delegar ao Estado de São Paulo a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seus territórios. Dessa maneira, policiais militares poderão autuar as multas de trânsito aplicadas pelo município, não só pelo Estado.

Solenidade

Além da assinatura dos convênios, Tarcísio de Freitas prestigiou a posse da nova diretoria da Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), instituição que reúne 127 cidades e engloba uma população de 2,2 milhões de pessoas.

“Estaremos muito próximos dos municípios. Nossa gestão será municipalista. As pessoas vivem nas cidades, e ninguém consegue traduzir melhor as necessidades da população do que os prefeitos. O Governo de São Paulo estará junto para fazer a diferença e levar políticas públicas de qualidade para a região”, disse o governador de São Paulo.

Confira os municípios que passam a integrar o Detecta:

