Presidente afirmou que o Brasil está gerando empregos e a moeda está se valorizando. “O dólar despencou, está em R$ 5”

Com a camiseta do América Futebol Clube, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou em evento de inauguração da duplicação da BR-153, em Rio Preto, na manhã desta quinta-feira, 24. Ele relembrou a facada e disse que hoje o Brasil é um país que está na “vanguarda do mundo”. Acompanharam o evento os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; da Justiça, Anderson Torres; e da Cidadania, João Roma.

“Quero agora que vocês voltem a 2018 e pensem: se aquela facada tivesse sido fatal, quem estaria no meu lugar? Como estaria o nosso Brasil? Não apenas na questão de Economia, mas na questão de um bem maior, muito mais valioso que nossa própria vida, que é nossa liberdade”, afirmou o presidente.

Ele destacou as ações do governo federal na pandemia do coronavírus, com a compra de vacinas e o fato de não ter adotado lockdown em nenhum momento. “Tinha todo poder de fechar o Brasil por decreto. Jamais cogitei isso, porque a liberdade está em primeiro lugar. Quase todos os governadores obrigaram o povo a ficar em casa, mas não pensaram nas consequências”, afirmou.

Bolsonaro também disse que ser líder não é estar ao lado do “politicamente correto”, mas estar “ao lado do povo”. “Não abandonei vocês em momento algum. No auge da pandemia, estava no meio de vocês, visitando o Brasil e a periferia de Brasília. Não me recolhi ao Palácio do Alvorada, vendo vocês aqui fora passando necessidade”, completou.

O presidente considerou ainda que as ações do governo na pandemia foram “as melhores possíveis”. “Não deixamos de mandar recursos para governadores e prefeitos. Criamos programas para evitar o desemprego. Atendemos os mais necessitados com auxílo emergencial”, disse.

Quanto à economia, Bolsonaro afirmou que o Brasil é um país que está “na vanguarda do mundo”, gerando empregos e com a moeda se valorizando. “O dólar despencou, está em R$ 5”, disse. Nesta quinta, a cotação do dólar está em R$ 5,13.

“Estamos voltando à normalidade. Aquilo que eu sempre desejei está acontecendo. Quando de fala em vacinas, o governo federal comprou todas as vacinas aplicadas no Brasil. Em momemtno algum eu exigi o passaporte vacinal”, disse o presidente.