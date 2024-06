Carlão destina R$ 1,76 milhão para obras de infraestrutura no interior

Montante é resultado de emendas impositivas do parlamentar ao orçamento estadual de 2024.

O deputado Carlão Pignatari destinou R$ 1,76 milhão em emendas impositivas ao Orçamento estadual deste ano para obras de infraestrutura no interior paulista. São ações de recapeamento asfáltico, troca da iluminação pública por LED e sinalização viária. Os convênios com os municípios já foram assinados e, em breve, as prefeituras poderão iniciar as obras.

“Graças ao instrumento da emenda impositiva ao orçamento estadual, todos os anos podemos destinar recursos para ações nos municípios. Neste ano, decidi destinar R$ 1,76 milhão para obras em diversas cidades, principalmente para recapeamento asfáltico e a troca da iluminação comum por LED, o que gera economia para os cofres públicos”, disse Carlão Pignatari. Além da verba para obras de infraestrutura, o deputado destinou mais R$ 5 milhões para investimentos na saúde do interior paulista e outros R$ 1,5 milhão para assistência social, além de recursos para castração animal e para a área da cultura. Ao todo, cada parlamentar tem cerca de R$ 10 milhões por ano para indicar no orçamento estadual. “Sou um deputado do interior e meu objetivo é sempre atender as demandas da população. As maiores necessidades estão na saúde e na infraestrutura, mas também na assistência social, na segurança pública e na habitação. Fico feliz e agradecido em contribuir com as cidades. Todos os anos contemplamos diversas delas”, disse Carlão Pignatari.