Em gratidão ao tratamento contra o câncer recebido no HB, paciente de General Salgado compra Sorte Saúde e ganha moto zero km

Com intuito de ajudar o Hospital de Base, de São José do Rio Preto, e em gratidão pelo atendimento recebido na instituição no tratamento contra o câncer, Gabriele Vieira Oliveira, de General Salgado, comprou um título do Sorte Saúde e foi contemplada com uma moto zero km.

“Fiz o tratamento aqui no HB, recebi todo o apoio que precisei durante as sessões de radioterapia e só tenho gratidão ao hospital. Desde quando soube do Sorte Saúde, na primeira vez que me ofereceram, de imediato eu já comprei para ajudar. Não tem nada que eu faça que vá conseguir retribuir todo carinho e bom atendimento que recebi. Então, R$ 10 reais, como se diz, é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do que a gente pode fazer para ajudar”, disse Gabriele.

Gabriele agradece e se emociona ainda toda a equipe com que teve contato durante seu tratamento. “Não é só pelo prêmio, mas por saber que dá certo, por saber que é HB, uma empresa muito séria de uma equipe assim não tenho como falar e não me emocionar. Toda a equipe, desde o faxineiro, da limpeza, até oncologia, radioterapia, quimioterapia, todo mundo numa educação, estão ali mesmo para ajudar o próximo. Eu estou curada e ainda sair com esse prêmio, para mim não tem preço”, finaliza Gabriele.

Além de Gabriele, a colaboradora do HB Lidiane Marin comprou o Sorte Saúde pela segunda vez e também foi sorteada com uma moto zero km. “É a segunda vez que eu comprei para ajudar o hospital, sem expectativa nenhuma. Não imaginei que eu fosse ser contemplada, fiquei muito feliz e agora, depois disso, com certeza, comprarei mais vezes”, celebrou Lidiane.

Compre o Sorte Saúde

Ao comprar o título de capitalização Sorte Saúde o participante concorrerá ao prêmio de R$150 mil. E, com os mesmos números da sorte, também estará participando do sorteio de quatro motocicletas zero quilômetro nas rodadas do Show de Prêmios.

Os títulos de capitalização estão à venda em vários pontos espalhados pela região e através do site www.sortesaude.com.br ou pelo aplicativo que pode ser baixado nas plataformas Android e IOS.

Sobre o Sorte Saúde

O Sorte Saúde é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, o Instituto do Câncer (ICA) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A grande maioria dos atendimentos feitos