Em dia tenso, escolas de Rio Preto recebem alunos com música e abraços

Instituições de ensino elaboraram estratégias para alegrar as crianças e tranquilizar os pais

As músicas alegres, o colorido, os abraços e sorrisos na recepção nem de longe lembram a tensão que pairava sobre o dia 20 de abril, data amplamente divulgada por criminosos virtuais com ameaças de ataques a escolas em todo o Brasil. Nesta quinta-feira, há 24 anos, ocorreu um dos mais violentos atentados contra estudantes da história. O episódio ficou conhecido como Massacre de Columbine.

Para afastar o baixo-astral e transformar o medo em memórias felizes, escolas de Rio Preto se organizaram para promover um dia de festa, mas também de reflexão entre os alunos.

Nesta manhã, pais e estudantes do colégio Coopen foram surpreendidos com balões, música e mensagens otimistas logo no portão de entrada.

“Durante a semana, estimulamos os alunos a produzirem cartazes coloridos com frases de esperança, respeito e amor. Esses trabalhos foram expostos em varais, para assim que as pessoas chegassem, fossem contagiadas por um ambiente positivo”, diz a coordenadora Priscila Paraguassu.

Dias antes do evento, a escola convidou agentes da Guarda Municipal para vistoriar o prédio e apontar pontos sensíveis do prédio que necessitavam de adequações. Eles também conversaram com os pais para tranquilizá-los sobre a onda de notícias falsas que invadiu as redes sociais.

No Colégio Vem Ser, os alunos foram convidados a trocar os uniformes por camisetas brancas.

As aulas de ensino regular foram substituídas por um descontraído bate-papo com a psicóloga da instituição sobre virtudes como respeito, paciência e honestidade.

No pátio, estudantes do 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio realizaram um piquenique comunitário, promovendo a inclusão e reforçando a importância do compartilhamento.

“Foi lindo de ver. As crianças levaram pãezinhos, brigadeiros, suco.

Todo mundo comeu aquilo que tinha vontade, em um clima muito harmonioso”, conta a professora de artes Paula Spalato.

Os jovens também se divertiram com a coreografia da música A Paz, do grupo Roupa Nova, que é uma adaptação da canção Heal The World, de Michael Jackson.

Já no Colégio Start Anglo, o dia começou com uma oração ecumênica em memória das crianças vitimadas em escolas do Brasil e em proteção aos policiais militares que estão nas ruas protegendo a sociedade.

“Nós elaboramos um projeto de cultura de paz com um cronograma de atividades que serão realizadas ao longo do ano. Escolhemos a data de hoje, oportunamente, para iniciar as ações, demonstrando aos pais e alunos que estamos engajados no propósito de oferecer segurança e ajudar a formar cidadãos para o mundo”, afirma Janaína Bocato, diretora da unidade.

O objetivo do projeto, que conta com a participação da Polícia Militar, é desenvolver o senso de responsabilidade sobre as pequenas ações. “Demonstrar que, às vezes, o que começa com uma simples brincadeira pode trazer resultados ruins. O planejamento prevê bate-papos, palestras e interações entre as turmas”, completa.

