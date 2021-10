Em comemoração ao Outubro Rosa, Lord Lion Cervejaria presenteará clientes com um Chopp Rosa

O mês de outubro é dedicado para sensibilização das mulheres quanto a importância da prevenção do câncer de mama e do colo de útero. Em Votuporanga, a Lord Lion Cervejaria é incentivadora da ação e presenteia as suas clientes que fizeram os exames preventivos em 2021.

Lançada esta semana, a ação traz como tema “Já fez seus cuidados preventivos? Isso merece um brinde rosa”, premiando as mulheres que comprovarem a realização dos exames, com um copo de Chopp Rosa elaborado exclusivamente para essa época do ano.

“Queremos que nossos clientes estejam sempre bem. Por isso, usamos a nossa especialidade para lembrá-las que é importante parar um pouco a rotina corrida para olhar para si”, destacou Danielle Pierini, sócia da Lord Lion Cervejaria.

A Lord Lion também promoveu a campanha de dar um copo de chopp para cada dose da vacina contra a Covid-19. O cliente apresentava a sua carteira de vacinação e conquistava o crédito para consumo na cervejaria.

Lord Lion Cervejaria

A Lord Lion Cervejaria é votuporanguense e reconhecida pela fabricação do seu próprio chopp, além de proporcionar atendimento diferenciado, com shows e um cardápio diversificado, que agrada a todos os paladares. Com foco no chopp, a fabricação artesanal oferece sempre a melhor qualidade da bebida, alcançando os paladares que curtem dos sabores mais leves aos mais fortes.

Fundada pelos casais Misael & Danielle Pierini e José Lopes & Roseni Lopes, a Lord Lion Cervejaria fica na av. Emílio Arroyo Hernandes, 4513 – Pozzobon. Siga nas redes sociais @lordlioncervejaria, faça a sua visita e beba direto da fonte.