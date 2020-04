ELEKTRO APOIA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO DURANTE PANDEMIA DE COVID-19

Objetivo é arrecadar doações para a elaboração de kits básicos de alimentos e higiene.

Faz parte da cultura da Elektro o incentivo ao trabalho voluntariado. Durante a pandemia de Covid-19, a empresa continua adotando práticas de solidariedade. Desta vez, com o suporte da ONG Transforma Brasil, a companhia está incentivando doações para ajudar as famílias mais impactadas pelas mudanças necessárias no combate do novo coronavírus.

O Transforma Brasil – organização não governamental que reúne iniciativas de voluntariado, desenvolveu uma plataforma específica para doações que pode ser acessada diretamente pelo site https://fundo.transformabrasil.com.br/. Os valores serão convertidos em 125 mil cestas básicas e kits de higiene e entregues às famílias mais necessitadas, ao longo dos próximos dois meses.

Até o momento, mais de 54 mil cestas foram doadas. A participação é aberta e a campanha está ocorrendo em todo o país. No portal, o voluntário pode encontrar mais detalhes, como a quantidade de cestas já doadas e as instituições beneficiadas.

Incentivo interno

Além da ação externa, a Elektro segue incentivando a prática voluntária entre seus colaboradores. Para dar suporte à campanha, a empresa firmou o compromisso de triplicar o montante arrecadado internamente. Com essa medida, a empresa espera provocar a participação de mais pessoas, que, juntas, poderão contribuir para o sustento básico de alimentos e higiene de diversas famílias neste momento de incertezas.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).