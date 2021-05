ELEKTRO AMPLIA A DOAÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ARMAZENAR VACINAS CONTRA O COVID-19 A TODOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CONCESSIONÁRIA

Nos próximos meses, mais 88 cidades serão contempladas nos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Na ação, a Elektro irá doar mais de 200 refrigeradores

A Elektro ampliou a doação de refrigeradores científicos para o armazenamento de vacinas contra o Covid-19. Os equipamentos serão doados a todos municípios atendidos pela distribuidora, nos estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. No final de abril, a empresa já havia contemplado 132 municípios com IDHM menor do que 0,74, além de unidades de saúde do Governo do Estado de São Paulo. Nos próximos meses, serão entregues mais 88 refrigeradores às cidades que não tinham sido contempladas na primeira fase da doação. Essa ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“O objetivo da ação, além de apoiar os municípios mais vulneráveis durante a crise na saúde, foi reduzir o consumo de energia e doar refrigeradores apropriados para armazenar vacinas e medicamentos em vez dos modelos de uso doméstico, o que não é recomendado”, explica Ana Christina Mascarenhas, Gerente de Eficiência Energética da Elektro.

Os modelos de refrigeradores científicos escolhidos pela Elektro são de fabricação nacional e tem capacidade de 280 litros, suficientes para armazenar cerca de 18 mil doses de 0,5 ml. As câmaras têm temperatura programável e constante entre 2ºC e 8ºC, para o armazenamento adequado das vacinas, e são dotados de sensores e bateria, ferramentas que ajudam a evitar o comprometimento dos imunizantes.

Em uma estratégia criada para evitar o desperdício de energia com o aumento da carga, a Elektro continuará recebendo dois refrigeradores ou freezers inadequados para vacinas, a cada novo equipamento entregue.

Para contribuir com o consumo mais eficiente de energia pela população das cidades beneficiadas, outra ação integrada ao projeto é a entrega de lâmpadas de LED para postos de saúde, hospitais e consumidores residenciais de baixa renda. Esse modelo permite uma economia de até 40%.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).