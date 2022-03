ELE VOLTOU: Votuporanguense anuncia o retorno do atacante Léo Santos

O atacante Léo Santos está de volta ao Clube Atlético Votuporanguense. O atacante chega para reforçar o Pantera na sequência do @paulistao A3. Léo estava defendendo a equipe do Ypiranga, do Rio Grande do Sul que disputa a primeira divisão do gauchão.

Léo é um velho conhecido da torcida alvinegra e já deve estar à disposição do técnico Rodrigo Cabral, que foi efetivado no cargo pela diretoria do CAV nesta semana, após a demissão do ex-treinador Thiago Oliveira. “Expectativa sempre é boa vestindo a camisa do CAV, é uma honra estar voltando para o Votuporanguense. Chego para somar nessa luta pra classificação entre os 8 colocados”, Léo Santos.

Votunews