Egressos de Direito da Unifev recebem carteiras da OAB

Das 23 carteiras entregues na solenidade, 21 foram de alunos formados pela Unifev; participou do ato Douglas Gianoti, advogado e diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV)

A cerimônia de entrega das carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) reuniu egressos do curso de Direito da Unifev, na sede da 66ª Subseção Votuporanga, na sexta-feira (28/4). De 23 advogados, 21 são formados pela Instituição.

Participaram da solenidade o presidente da OAB de Votuporanga, Adelino Ferrari Filho; o advogado e diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti; o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), Carlos Alberto Expedito de Britto Neto; o presidente da Subseção de Estrela d’Oeste, Antônio Elias Sequini, além dos advogados aprovados e seus familiares.

“É uma grande satisfação presenciar a entrega dessas 21 carteiras aos nossos egressos, o que demonstra a qualidade do ensino que a Unifev proporciona aos alunos do Direito”, comemora Gianoti.

Durante a cerimônia, o diretor-presidente e o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina de Fernandópolis falaram sobre um projeto inédito na região que está sendo estruturado pelo TED em parceria com a Unifev, “O TED vai à faculdade”. “O intuito é aprofundar questões da área ética e condutas específicas, qualificando os futuros novos colegas para o exercício da profissão. Entendemos que hoje em dia esse tema aflige a sociedade, e é de suma importância que nossos alunos estejam preparados e tenham a oportunidade de estar mais próximos ao Tribunal de Ética para o entendimento das regras e oferecimento de marketing jurídico”.

O egresso da Unifev Oteniel Ressude destacou a importância da Instituição para a sua formação profissional e para a conquista da carteira da OAB. “Fiz Jornalismo e agora Direito na Unifev. Graças ao alto nível do corpo docente, da estrutura disponibilizada e do acervo jurídico fornecido pela Instituição, conquistei com êxito a carteira da Ordem. Esse feito é motivo de orgulho para mim e minha família”.