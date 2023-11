Arthur Eduardo Trevisan Alves e Daniel Bertelli foram contemplados por meio do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite)

O egresso Arthur Eduardo Trevisan Alves e o aluno da graduação em Engenharia Mecânica Daniel Bertelli foram contemplados pela Unifev, por meio do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SP), a participarem da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, da Associação Brasileira de Startups (ABStartup), realizada nos dias 22 e 23 de novembro.

A experiência de fomento ao empreendedorismo, à criatividade e à inovação é resultado da segunda fase do programa responsável pela criação da Incubadora de Startups da Unifev, o Start U. Sob a coordenação da Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e da Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará Zanin, o projeto tem como objetivo iniciar a formação de uma comunidade empreendedora dentro da Instituição.

“Estamos na fase final do Start U. Durante este semestre, vivenciamos diversas etapas na construção de uma mente empreendedora, envolvendo estratégias para o desenvolvimento de novos projetos, análise de mercado e validação do problema, hipótese de solução e modelo de negócios”, explicou Mariane.

Lilian destacou que “além de todo esse conhecimento viabilizado por meio de capacitações em formato on-line e encontros presenciais recorrentes, os participantes tiveram atendimentos síncronos dos mentores da ABStartup. Uma oportunidade única de aprender com quem entende do assunto”.

Alves, que é apaixonado por tecnologia e possui um projeto de democratização da educação por meio de videoaulas de matemática gratuitas na internet, agradeceu pela experiência. “Daniel e eu aproveitamos ao máximo tudo o que a conferência ofereceu em termos de conhecimento e networking, cientes de que toda a turma teria interesse em participar. Nos esforçamos para tornar a experiência valiosa e estamos ansiosos para compartilhar com todos os conhecimentos adquiridos, as impressões que tivemos e as oportunidades que se apresentam para empreendedores audaciosos que estão sendo capacitados aqui”, concluiu.