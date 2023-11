Egressas de sucesso: três jovens arquitetas formadas na Unifev desbravam fronteiras com estúdio inovador

Ex-alunas estudaram e se formaram juntas em 2019; há 3 anos, elas seguem trabalhando juntas em projetos que impactem positivamente as pessoas

Um trio de arquitetas formadas pela Unifev em 2019 está conquistando o mundo da arquitetura ao estabelecer seu próprio escritório on-line, o Khôra Arquitetura. Livia Segantini Bravo, Julia Martins Del Grossi e Rafaela Morais Franco cujas mentes criativas foram forjadas na Instituição, estão deixando sua marca no cenário arquitetônico.

As três compartilham uma paixão comum por design inovador e sustentável. A jornada acadêmica no Centro Universitário de Votuporanga não apenas as equiparam com habilidades técnicas excepcionais, mas também instigaram a ideia de criar algo único que transcendesse as barreiras convencionais.

O Khôra Arquitetura é uma expressão concreta dessa visão compartilhada. Combinando suas habilidades individuais, elas têm como objetivo oferecer soluções arquitetônicas personalizadas e sustentáveis. O estúdio, que em breve terá um espaço físico em Florianópolis/SC, se destaca por sua abordagem colaborativa e pela capacidade de traduzir os sonhos dos clientes em espaços concretos e inspiradores.

“Começamos a atuar no interior, mais especificamente nas cidades de Jales e Fernandópolis, que são nossas cidades natais, e atualmente contamos com projetos em mais de 4 estados brasileiros. A base que o curso de Arquitetura da Unifev nos deu, permitiu sonhar alto e alcançar lugares onde nem imaginávamos que chegaríamos. Saímos com uma bagagem ampla de conhecimento, que nos levou a compreender a arquitetura do dia a dia e a trabalhar com diversos caminhos e possibilidades”, refletiram.

“Nós, da Khôra Arquitetura, nos conhecemos na graduação de Arquitetura e Urbanismo da Unifev, e nos formamos no final de 2019. Juntas sonhamos em trabalhar com uma arquitetura onde o principal elemento são as pessoas que habitam os espaços. Buscamos despertar sentimentos através dos ambientes que projetamos, e isso vem da nossa formação, com uma grade curricular desde uma base técnica projetual, a matérias conceituais, que nos despertaram a observar e entender o que as pessoas precisam, e o quanto os espaços afetam o cotidiano”, destacaram.

As arquitetas expressaram entusiasmo sobre o futuro e estão prontas para enfrentar desafios e oportunidades com criatividade e inovação. Elas veem seu estúdio não apenas como um negócio, mas como uma plataforma para transformar ideias ousadas em realidade tangível.

“Juntas nós temos o Khôra, um escritório de arquitetura e interiores, e uma das nossas principais linhas de trabalho é a Neuroarquitetura. Iniciamos o escritório durante a pandemia de forma on-line, e descobrimos a versatilidade e o potencial deste formato, não se limitando apenas a uma cidade, ou região. Hoje, atendemos de forma híbrida, seguindo no on-line para o Brasil todo e também presencial quando houver necessidade ou preferência pelo cliente”, disseram.

O trabalho realizado em conjunto pelas três é uma prova viva de que a juventude, a paixão e a visão podem convergir para criar algo verdadeiramente extraordinário. “Este trio de arquitetas é uma inspiração para a próxima geração de profissionais do design e desafia as convenções ao moldar o ambiente ao nosso redor”, finalizou o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.