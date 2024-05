Capacitação será realizada de 20 a 23 de maio, no auditório do Câmpus Centro, a partir das 19h30; inscrições podem ser realizadas pelo site

A Unifev, por meio da graduação em Pedagogia, abriu as inscrições para a semana acadêmica do curso. A capacitação será realizada no auditório do Câmpus Centro, de 20 a 23 de maio, às 19h30.

O objetivo do evento é possibilitar a discussão sobre temas relacionados à formação de professores, especialmente relacionados às políticas educacionais e à gestão escolar, questões de inclusão, práticas educativas no âmbito da alfabetização, letramento e ludicidade na escola pública, e aos contextos de atuação profissional.

O cronograma contará com a participação das educadoras Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, Ma. Kelly Cristina Colaço Dourado Gorayeb, Ma. Patricia de Souza Carneiro Bandeca, Esp. Thainá Carmona Cavassani, Esp. Enaly Bárbara Ferreira Bençal Indalécio, Roberta Milani Regonatto Dias e Patrícia de Pontes Dosse.

Segundo o coordenador do curso, Prof. Dr. Anderson Bençal, os participantes também exercitarão a solidariedade. “Neste ano, incentivamos a responsabilidade social com a doação de brinquedos que serão destinados à Casa da Criança de Votuporanga. Mais um motivo para valorizar essa semana que é tão especial para nós”, explicou.

O investimento é de R$60, que pode ser parcelado em até três vezes. Interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (13/5) pelo link unifev.edu.br/acadpedagogia.