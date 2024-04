A médica Ana Clara Bertelli Roseiro Garcia, formada em 2019 pela 2ª turma do curso, é especialista no tratamento das doenças reumatológicas

A Reumatologia é um ramo da Medicina que se dedica ao estudo, diagnóstico e tratamento de doenças, de origem não traumáticas, que afetam o sistema muscoloesquelético e o tecido conjuntivo. Ana Clara Bertelli Roseiro Garcia, egressa da turma de 2019 do curso de Medicina da Unifev, é um exemplo de profissional que escolheu essa especialidade para a sua atuação profissional.

Formada pela 2ª turma, Ana Clara é médica Reumatologista e especialista em Clínica Médica. Ela atua como docente em um curso de Medicina e realiza consultas ambulatoriais em seu consultório particular, no Lobão Medical Center, em São José do Rio Preto. Além das consultas presenciais, também oferece atendimento online por telemedicina, para pacientes que residem em locais distantes ou que possuem dificuldades de locomoção.

A médica considera os ensinamentos aprendidos na faculdade fundamentais para a continuidade de sua carreira. “A Unifev abriu as portas para a realização de um sonho e para a construção dessa trajetória profissional. Ainda hoje estou em constante busca por aprimoramento, para oferecer o melhor aos meus pacientes”, destacou.

Para Ana Clara, cuidar de pessoas sempre foi algo que a fascinou, mesmo quando ainda era criança. “Desde minha infância me identifiquei com a área da saúde e aos 8 anos decidi que seria médica. A partir daí todos os meus passos foram dados em busca de alcançar esse objetivo”, contou.

A egressa deu o seu conselho para os estudantes de Medicina. “Cada paciente é único e necessita de sua ajuda. Ouça com atenção, demonstre empatia e respeito pela individualidade de cada um. Afinal, você escolheu estar ali, então honre o seu compromisso e sua missão”, afirmou.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, considera cada história de sucesso profissional dos egressos como um triunfo para a Instituição. “Cada formando que encontra seu caminho, que inicia uma nova trajetória na Medicina, é uma prova de que nosso trabalho foi bem realizado”, finalizou.

