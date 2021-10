Secretaria da Saúde fará ‘Dia V’ e ‘Dia D’ para crianças, adolescentes e mulheres; atendimentos serão nos Consultórios Municipais Dando continuidade ao “Movimento Vacina Brasil” que segue até o dia 29 deste mês, a Secretaria da Saúde de Votuporanga promoverá no próximo dia 16, dois mutirões, o ‘Dia V’ com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e o ‘Dia D’ em menção à Campanha “Outubro Rosa”, para prevenção e diagnóstico precoce ao câncer de mama e colo de útero. A campanha de vacinação do Governo Federal direcionada aos menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), visa oportunizar o acesso aos 18 tipos de vacinas disponíveis para proteger contra doenças como poliomelite, sarampo, rubéola, caxumba, hepatites tipo A e B, entre outras, além de atualizar a carteira de vacinação. Já a campanha preventiva, realizará exames gratuitos de Papanicolau para mulheres com idade entre 25 e 64 anos e solicitação de Mamografia a mulheres de 40 a 69 anos. Em Votuporanga, as campanhas serão realizadas nos Consultórios Municipais, que são as Unidades Básicas de Saúde, com atendimento das 8 às 17 horas.

As recomendações para quem for procurar pelos serviços, é que, no caso de atualização da caderneta de vacinação, basta apenas levá-la. Para os exames de prevenção, que serão realizados conforme ordem de chegada, é necessário que as mulheres procurem o postinho de saúde mais próximo levando os seguintes documentos originais: RG, CPF, Cartão da Família; no dia do exame não podem estar em período menstrual, não terem tido relação sexual 24 horas antes e também não devem fazer uso de ducha vaginal. Para adolescentes com idade entre 12 e 14 anos que tomaram a vacina da Pfizer, não é necessário aguardar o intervalo recomendado de 14 dias para tomar qualquer outro tipo de vacina do calendário de imunização.