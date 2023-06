Educação de SP dá início à contratação de 550 psicólogos

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou nesta terça-feira (20) o edital para contratação de serviços de psicologia do programa Psicólogos na Educação. A seleção da empresa responsável será realizada por meio de pregão eletrônico da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado, com abertura de sessão pública no dia 3 de julho.

“O formato anterior dos atendimentos psicológicos fez sentido no contexto da pandemia, mas neste momento nós entendemos que o presencial é indispensável. Por isso, reformulamos o edital e agora, com tudo certo, podemos fazer essa contratação já para o segundo semestre”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

O edital prevê o serviço de 550 psicólogos, com pelo menos 600 mil horas de atendimento presencial. Todas as 5,3 mil unidades da rede estadual serão beneficiadas. A distribuição dos profissionais nas escolas será coordenada pelas 91 Diretorias de Ensino.

As horas dedicadas promoverão ações preventivas, de apoio institucional, habilidades socioemocionais, psicologia escolar, saúde mental na escola e ensino-aprendizagem com temas como: Acolhimento Emocional, Habilidades de Comunicação Afetiva, Intervenção Socioeducativa, Ações de Comunicação Afetiva, Orientação Profissional, Proposição Positiva, Protagonismo Juvenil e Cuidar de Pessoas.