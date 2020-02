Edson Kölln “empareda” e garante empate do CAV em Rio Claro

CAV segue sem vencer na Série A2 do Campeonato Paulista e, volta à campo no domingo (29), contra o RB Brasil, no Moisés Lucarelli, em Campinas/SP, às 16h.

Rio Claro e Votuporanguense ficaram no 0 a 0 em jogo realizado na tarde desta quinta-feira (20), no Schmidtão, em Rio Claro/SP, pela Série A2 do Campeonato Paulista.