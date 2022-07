“Dúvidas na Perícia”, diz Santa Casa de Fernandópolis após ex-funcionário afirmar contágio por HIV

O hospital de Fernandópolis enviou à reportagem nota oficial sobre o caso: “há dúvidas no laudo pericial, principalmente, sobre o acidente com a doença diagnosticada”

Na tarde desta segunda-feira, dia 25, a Santa Casa Fernandópolis encaminhou à reportagem de O Extra.net uma nota oficial a respeito de uma sentença, que trata de danos morais e materiais, publicada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª região, na qual condena o hospital, em segunda instância, a indenizar um ex-auxiliar de enfermagem que afirma ter sido infectado com o vírus HIV durante acidente trabalho.

Em nota, a Santa Casa salientou que o processo será julgado por Instâncias Superiores, pois, há dúvidas no laudo pericial, principalmente, sobre o acidente com a doença diagnosticada.

“Como relatado pelo próprio ex-colaborador, o acidente com a agulha ocorreu em 2018, com a abertura do CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho realizado pela Santa Casa Fernandópolis. Imediatamente, iniciaram-se os protocolos de profilaxia e realização de exames periódicos HIV 1 e 2 Antígeno/Anticorpo e HIV Double-Check, todos com resultados negativos, conforme protocolos definidos pelo Ministério da Saúde”, diz nota.

Dúvidas no Laudo Pericial

“A Santa Casa interpôs recurso no último dia 06/07/2022 e o processo será julgado por Instâncias Superiores, pois, há dúvidas no laudo pericial, principalmente sobre o nexo causal do acidente com a doença diagnosticada, já que o único exame apresentado pelo ex-colaborador, que detectou a presença do vírus, foi apresentado em data muito posterior ao acidente de trabalho. Como o processo está sob o manto do sigilo/segredo de justiça, a Santa Casa não pode ofertar, no momento, outros detalhes”, finaliza o hospital.

