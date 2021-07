Jales divulga nova agenda de vacinação de 22 a 24 de julho

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou nesta quarta-feira, dia 21, a nova agenda de vacinação contra a covid-19, que segue de 22 a 24 de julho, em sistema drive-thru, na Igreja Batista.

De acordo com o novo cronograma, na quinta-feira, dia 22, das 17h às 20h, serão aplicadas as primeiras doses em pessoas com 28 anos e a segunda dose em quem está com agendamento no cartão de vacina para o dia 22/07.

Na sexta-feira, dia 23, das 17h às 20h, será imunizado o público com 27 anos e será aplicada a segunda dose em quem está com agendamento para o dia 23/07.

No sábado, dia 24, das 8h30 às 13h, serão vacinados dois novos grupos com a primeira dose, os de 26 e 25 anos. Também vai ser aplicada a segunda dose em quem está com agendamento para o dia 24/07.

Quem for receber a primeira dose, deve realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br e no dia da vacinação é necessário apresentar o CPF e o comprovante de residência.

Já as pessoas que forem receber a segunda dose, no dia da vacinação, é preciso apresentar o CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação que comprova a aplicação da primeira dose.

Segundo a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, responsável pelo setor de imunização, Renata Rachieli, é importante respeitar a data agendada da segunda dose no cartão de vacinação que prevê o intervalo necessário para completar o esquema vacinal.

Grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto) serão vacinadas somente no Núcleo Central de Saúde, no Jardim Monterey, mediante agendamento.

Vale ressaltar que será aplicado o Termo de Recusa para quem for se vacinar com a primeira dose e não aceitar a marca do imunizante.

Continua sendo realizada a campanha Vacinação Solidária, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, que está arrecadando alimentos para as famílias carentes do município. Sua contribuição é fundamental para matar a fome de pessoas em situação de vulnerabilidade social.