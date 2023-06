Dupla é detida com mais de 1 kg de maconha e 21 porções de cocaína

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Fernandópolis realizou uma operação bem-sucedida que resultou na apreensão de drogas, na prisão de um traficante de 22 anos e na apreensão de uma menor de 16 anos.

O flagrante ocorreu na região dos bairros Planalto e Corinto, evidenciando os esforços da polícia em combater o tráfico de drogas na região.

Após investigações detalhadas, os policiais civis da Dise conseguiram obter informações precisas sobre as atividades do traficante em questão. Com base nessas informações, foi montada uma operação para realizar a abordagem e a busca em sua residência. Durante a ação, a polícia apreendeu 1,1 quilo de maconha, 21 porções de cocaína, uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro, um bloco com anotações e um celular.

O traficante, cuja identidade não foi divulgada, foi detido no local e conduzido para a Delegacia de Investigações de Entorpecentes. Lá, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e outros crimes relacionados. A menor de 16 anos também foi apreendida e será encaminhada para os devidos procedimentos legais. TVC