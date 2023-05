Duas pessoas morrem depois da QUEDA de um helicóptero

Outras 2 pessoas estariam na aeronave para participar da Agrishow

Duas mortes já foram confirmadas depois da queda de um helicóptero, na tarde desta quarta-feira (3), na Zona Rural de São Carlos. A aeronave estaria fazendo viagens entre São Carlos e a Agrishow, em Ribeirão Preto, levando e buscando visitantes da feira.

Segundo o Tenente dos Bombeiros, Rangel Moreira Gregório, as vítimas são dois homens que, segundo as primeiras informações, seriam piloto e copiloto do helicóptero. Outras duas pessoas podem estar na aeronave.

Testemunhas disseram que ouviram um barulho muito forte e que a aeronave desceu em queda livre. Com o vazamento de combustível, o helicóptero pegou fogo.

Uma das vítimas é o piloto Luiz Ricardo Lazarini.

O post está em atualização e conta com a colaboração da CBN Ribeirão e São Carlos Agora